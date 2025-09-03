Winamp for Creators lance les fonctionnalités “Playlisting” et “Social Media Ads” le 24 septembre

Winamp for Creators poursuit sa mission d’offrir aux artistes et aux professionnels de la musique la plateforme digitale la plus complète pour gérer et monétiser leur carrière. Aujourd’hui, Winamp est fier d’annoncer le lancement de deux nouvelles fonctionnalités puissantes : le “Playlisting” et les “Social Media Ads”, disponibles directement au sein de la plateforme Winamp for Creators à partir du 24 septembre 2025.



Ces nouveautés représentent une avancée majeure dans la simplification du marketing musical. Les artistes pourront désormais :

• Pitcher leur musique vers des playlists en un clic, en atteignant les curateurs des principales plateformes de streaming pour accroître la visibilité de leurs titres.

• Lancer des campagnes Meta et TikTok Ads directement depuis la plateforme, conçues pour augmenter les écoutes, les abonnés et l’engagement, sans devoir gérer plusieurs outils externes.



Entièrement intégrées au tableau de bord Winamp for Creators, ces fonctionnalités permettent aux artistes de configurer et de lancer rapidement des campagnes efficaces et intuitives — en supprimant la complexité de la promotion musicale et en rendant la croissance plus accessible.