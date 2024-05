Winamp annonce l’ouverture de son code source pour permettre une évolution collaborative de son lecteur légendaire sous Windows.

Winamp annonce que le 24 septembre 2024, le code source de l’application sera ouvert aux développeurs du monde entier.



Winamp ouvrira son code du player utilisé sous Windows, permettant ainsi à toute la communauté de participer à son évolution. C’est une invitation à une collaboration globale, où les développeurs du monde entier pourront apporter leur expertise, leurs idées et leur passion pour faire évoluer ce logiciel emblématique.



Winamp est devenu bien plus qu’un simple lecteur de musique. Il incarne une culture numérique, une esthétique et une expérience utilisateur uniques. Maintenant, avec cette initiative d’ouverture du code source, Winamp franchit une nouvelle étape dans son histoire, en permettant à ses utilisateurs de contribuer directement à l’amélioration du produit.



« C’est une décision qui va réjouir des millions d’utilisateurs à travers le monde. Notre focus sera sur les nouveaux players mobiles ou sur d’autres plateformes. Nous allons sortir début juillet un nouveau player mobile mais nous ne voulons pas oublier les dizaines de millions d’utilisateurs qui utilisent le logiciel sous Windows et qui bénéficieront de l’expérience et de la créativité de milliers de développeurs. Winamp restera propriétaire du logiciel et décidera des innovations apportées dans la versionofficielle. » explique Alexandre Saboundjian, CEO de Winamp.