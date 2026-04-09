Winamp accélère sa stratégie Direct-to-Fan et déploie à l’échelle mondiale son écosystème de merchandising, ouvrant de nouvelles sources de revenus directes pour les artistes

Winamp déploie son merchandising pour générer de nouveaux revenus pour les artistes



Bruxelles — Winamp annonce le déploiement mondial de son offre de merchandising sur Winamp for Creators, permettant aux artistes de vendre directement à leurs fans des produits physiques (textile, CD, vinyles).



La plateforme prend en charge l’ensemble de la chaîne de valeur — production, logistique, vente en ligne, intégration sur des plateformes comme Spotify, ainsi que les ventes lors des concerts.



Ce lancement s’inscrit dans une évolution du marché où les artistes cherchent à diversifier leurs revenus au-delà du streaming et à mieux exploiter leur relation directe avec leur audience.



Avec cette nouvelle brique, Winamp renforce sa plateforme Direct-to-Fan et ouvre un nouveau levier de monétisation, accessible à tous les artistes, sans investissement initial.



« Les artistes ne sont plus seulement des créateurs — ils construisent désormais de véritables entreprises », déclare Alexandre Saboundjian, CEO de Winamp. « Notre rôle est de leur fournir les outils pour développer leur activité et diversifier leurs revenus. »



Déjà testée en phase bêta, l’offre est désormais disponible à l’échelle mondiale.



Avec ce déploiement, Winamp poursuit sa transformation en plateforme dédiée à la monétisation directe entre artistes et fans.