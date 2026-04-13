Williams-Sonoma progresse après que Goldman Sachs l'a relevé à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 avril -
** Les actions du distributeur de meubles Williams-Sonoma
WSM.N en hausse de 2% à 192,96 $
** Goldman Sachs passe de "neutre" à "achat" et augmente l'objectif de prix de 185 $ à 218 $
** Goldman Sachs indique que la société bénéficie d'un solide portefeuille de marques dans le commerce de détail et d'une croissance des ventes
** Goldman Sachs ajoute qu'elle pense que l'impact des coûts tarifaires plus élevés et l'environnement immobilier encore morose sont des "vents contraires temporaires"
** Neuf des 23 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 13 comme "conservée" et une comme "vendue" ou inférieure; leur prévision médiane est de 208 $ - données compilées par LSEG
** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 21 % depuis le début de l'année
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