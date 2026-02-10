 Aller au contenu principal
Williams Companies progresse après le relèvement de ses prévisions de bénéfices pour 2026
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 15:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions de l'opérateur de gazoducs Williams Companies WMB.N sont en hausse de ~4% à 70,50 $ en pré-commercialisation

** La société relève ses prévisions de bénéfices pour 2026, car les nouveaux projets de pipelines et d'exploitation en mer stimulent la croissance et la demande de gaz naturel continue d'augmenter

** La société prévoit désormais un bénéfice ajusté de 2,20 à 2,38 dollars par action, contre 2,28 dollars par action à l'origine - données compilées par LSEG

** WMB prévoit pour 2026 des dépenses d'investissement en croissance de 6,1 à 6,7 milliards de dollars

** Le bénéfice par action ajusté du 4ème trimestre s'élève à 55 cents par action, contre 57 cents prévus

** L'action a augmenté de 11 % en 2025

