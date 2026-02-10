Williams Companies atteint un niveau record après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

10 février - ** Les actions de l'opérateur de pipelines Williams Companies WMB.N augmentent jusqu'à 5,49 % pour atteindre un record de 71,58 $

** La société revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026, car les nouveaux projets de pipelines et d'exploitation en mer stimulent la croissance et la demande de gaz naturel continue d'augmenter

** Le bénéfice ajusté par action devrait se situer entre 2,20 et 2,38 dollars, contre 2,28 dollars estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** Prévisions de dépenses d'investissement pour 2026 de 6,1 à 6,7 milliards de dollars

** Bénéfice par action ajusté du 4ème trimestre de 55 cents par rapport aux estimations de 57 cents

** L'action a augmenté de 11 % en 2025