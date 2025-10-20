William Blair initie une couverture sur USA Rare Earth ; l'action augmente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** L'action de la société d'aimants en terres rares USA Rare Earth USAR.O augmente de 8 % à 29,94 $ avant le marché

** La maison de courtage William Blair initie une couverture avec une note de "surperformance"

** La société de courtage indique que le gouvernement américain pourrait annoncer un investissement important dans la société

** La société ajoute qu'USAR a signé plus d'une douzaine d'accords de partenariat pour des aimants et est en pourparlers avec plus de 70 clients

** "Lors d'une visite de l'usine de fabrication d'aimants en néodyme de la société à Stillwater, Oklahoma, nous avons pu constater de première main la rapidité du rythme de production et l'expansion des volumes en vrac de métaux/aimants critiques", a déclaré William Blair

** L'entreprise convertira les terres rares de son gisement Round Top dans l'ouest du Texas en métaux critiques et en aimants pour des industries telles que la défense, l'automobile et l'électronique

** 4 courtiers sur 4 considèrent l'action comme "achetée"; leur prévision médiane est de 21 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 141,5 % depuis le début de l'année