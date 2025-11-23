"Wicked : For Good" démarre avec un record de 150 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Établit un record pour une adaptation cinématographique d'une comédie musicale de Broadway

Les ventes de billets dans le monde entier totalisent 226 millions de dollars

"Wicked: For Good" met fin à neuf semaines de marasme au box-office national

"Wicked: For Good" a rapporté 150 millions de dollars aux États-Unis et au Canada lors de son week-end d'ouverture, établissant un record pour une adaptation cinématographique d'une comédie musicale de Broadway et se classant parmi les films musicaux les plus performants de tous les temps, selon le studio.

La deuxième partie de l'adaptation sur grand écran de "Wicked", qui réunit l'Elphaba de Cynthia Erivo et la Glinda d'Ariana Grande, a enregistré le troisième meilleur week-end d'ouverture national pour une comédie musicale, derrière la version photoréaliste et générée par ordinateur du "Roi Lion" de Disney en 2019 et le remake de "La Belle et la Bête" en 2017, selon les chiffres du box-office d'Universal Pictures et de Comscore.

"Wicked: For Good" a également contribué à sortir le box-office nord-américain d'un marasme de neuf semaines, où les ventes totales de billets n'ont pas atteint les 100 millions de dollars, selon Comscore.

"Il est absolument formidable de voir tout le travail acharné que nos réalisateurs, Marc Platt et Jon Chu, et notre extraordinaire distribution composée d'Ariana Grande, Cynthia Erivo et Jonathan Bailey, ont effectué pendant des années, et de le voir payer si généreusement est tout simplement plus que satisfaisant", a déclaré Jim Orr, le président de la distribution nationale des salles de cinéma d'Universal.

Les comédies musicales ne plaisent pas toujours aux cinéphiles. Les exemples d'adaptations cinématographiques de succès de Broadway aux performances modestes, comme "Dear Evan Hansen" et "In the Heights", sont plus nombreux que les superproductions cinématographiques comme la version cinématographique de la comédie musicale d'ABBA, "Mamma Mia!"

LE PARI RISQUÉ DE DEUX FILMS

La nature risquée des adaptations de la scène à l'écran a conduit Daniel Loria, analyste du secteur, à remettre en question la décision d'Universal de diviser la comédie musicale "Wicked" en deux films.

"La plupart des autres studios n'auraient fait qu'un seul film", a déclaré Daniel Loria, vice-président senior de la stratégie de contenu pour la Boxoffice Company, qui fournit des services de données à l'industrie. "Le fait que l'on puisse tirer deux superproductions de la même propriété intellectuelle est un exploit fantastique."

Les initiés de l'industrie attribuent le succès de "Wicked" à l'attrait durable de la comédie musicale de Broadway, au casting inspiré du réalisateur Jon Chu et à une campagne de marketing agressive.

"Il y a quelque chose qui résonne, en particulier chez les jeunes spectateurs", a déclaré Paul Dergarabedian, analyste du box-office chez Comscore. "Wicked est pour la jeune génération ce que La Mélodie du bonheur était pour la génération plus âgée."

La réaction de la critique au film a été inégale, le critique du New Yorker, Justin Chang, écrivant que "trop de 'Wicked: For Good' ressemble à 'Oz the World Turns'."

Le public a réagi avec enthousiasme au film, qui a obtenu la note A de CinemaScore, qui sonde les réactions des cinéphiles, et un taux de fraîcheur de 95 % sur le site web de critiques de films Rotten Tomatoes.

Jim Orr, d'Universal, a déclaré que "Wicked: For Good" a bien marché à Salt Lake City, dans l'Utah, ce qui témoigne de son attrait pour les familles.

En plus d'être en tête du box-office nord-américain, "Wicked: For Good" a rapporté 76 millions de dollars supplémentaires dans 78 pays autres que les États-Unis et le Canada, pour un total estimé à 226 millions de dollars pour le week-end d'ouverture.