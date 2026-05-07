WhiteHorse Finance réduit son dividende en raison de la baisse de ses revenus au premier trimestre, liée à la réduction de son portefeuille

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WhiteHorse Finance WHF.O a réduit jeudi son dividende trimestriel après que ses bénéfices du premier trimestre ont reculé par rapport à l'année précédente, pénalisés par la baisse des revenus d'investissement, la réduction du portefeuille et les pertes liées au crédit.

La société de développement commercial a annoncé un dividende trimestriel de 26 cents par action, contre 39 cents un an plus tôt.

Le revenu net des placements après taxe d'accise a chuté à 5,6 millions de dollars, soit environ 25 cents par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 6,8 millions de dollars, soit environ 29 cents par action, un an plus tôt.

Le total des revenus d'investissement a reculé à 15,9 millions de dollars, contre 18,8 millions de dollars, en grande partie en raison de la baisse des revenus d'intérêts provenant des investissements du portefeuille.

WhiteHorse a enregistré une diminution nette de 687 000 dollars de son actif net d'exploitation, contre une augmentation de 4,3 millions de dollars un an plus tôt. La société a enregistré 4,7 millions de dollars de pertes nettes réalisées et 1,6 million de dollars de dépréciation nette non réalisée.

La valeur nette d'inventaire par action est tombée à 11,47 dollars au 31 mars, contre 11,68 dollars à la fin de l'année. Son portefeuille d'investissements était évalué à 543 millions de dollars, contre un coût amorti de 573,8 millions de dollars.

WhiteHorse a réalisé 28,1 millions de dollars de nouveaux investissements au cours du trimestre considéré , tout en générant 40 millions de dollars provenant de remboursements de principal et de ventes, ainsi que 18,9 millions de dollars provenant de ventes à sa coentreprise STRS.