Whitbread prévoit une charge fiscale moindre après la hausse des taxes foncières en GB
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 08:49

Whitbread WTB.L a annoncé mardi anticiper un impact moins important que prévu des hausses des taux d'imposition des entreprises annoncées dans le budget britannique d'automne, tout en avertissant que les changements proposés sont préjudiciables à l'ensemble du secteur.

La chancelière britannique de l'Échiquier, Rachel Reeves, a présenté en novembre son budget au Parlement prévoyant à nouveau des hausses d'impôts, posant un défi au secteur de l'hospitalité dans le pays, déjà en proie à un manque de main d'oeuvre et à la hausse des coûts opérationnels depuis la pandémie de COVID-19.

Whitbread a déclaré explorer "différentes options" pour stimuler le bénéfice, la marge et les rendements, car l'augmentation significative des valeurs imposables de nombreux hôtels entraînerait une hausse des impôts.

L'entreprise s'attend désormais à une perte d'environ 35 millions de livres sterling (40,41 millions d'euros) au titre des impôts pour l'exercice 2027, contre une estimation précédente de 40 à 50 millions de livres.

Whitbread, qui rénove les restaurants sous-performants et ajoute des chambres dans le cadre de son plan de croissance sur cinq ans, a également déclaré prévoir des gains d’efficacité de coûts de 75 à 80 millions de livres au cours de l’exercice 2026, alors que sa marque Premier Inn a enregistré une croissance positive de ses revenus au Royaume-Uni et en Allemagne.

L'entreprise visait auparavant des économies comprises entre 65 et 70 millions de livres.

(Rédigé par Rishab Shaju et Yamini Kalia à Bangalore; version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

