 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 227,32
-0,14%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Westinghouse Electric, Cameco Corp et Brookfield Asset Management : 80 milliards de dollars pour l'expansion du nucléaire
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 10:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Westinghouse Electric Company, Cameco Corporation et Brookfield Asset Management ont conclu un partenariat avec le gouvernement des États-Unis pour construire de nouveaux réacteurs nucléaires d'une valeur d'au moins 80 milliards de dollars dans tout le pays, ont déclaré les entreprises mardi.

Valeurs associées

CAMECO
121,260 CAD TSX -1,73%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) à Strasbourg, le 27 septembre 2023 ( AFP / FREDERICK FLORIN )
    Climat: la CEDH rejette un recours contre la Norvège
    information fournie par AFP 28.10.2025 11:35 

    La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a rejeté mardi un recours contre la Norvège au nom de la lutte contre le changement climatique, dans le cadre de la délivrance en 2016 de permis pétroliers dans l'Arctique. Ce jugement constitue un revers pour les ... Lire la suite

  • Image satellite de l'ouragan Melissa à l'approche de la Jamaïque, le 27 octobre 2025 ( RAMMB/CIRA / - )
    Déjà trois morts en Jamaïque à l'approche du très puissant ouragan Melissa
    information fournie par AFP 28.10.2025 11:35 

    L'ouragan Melissa, qui pourrait être le plus violent à toucher terre en Jamaïque et a déjà fait plusieurs morts, a commencé mardi à frapper le pays caribéen avec son lot d'inondations et de glissements de terrain. Avec des vents soufflant jusqu'à 280 kilomètres ... Lire la suite

  • La présidente des députés du Rassemblement national, Marine Le Pen, à l'Assemblée nationale, Paris, le 27 octobre 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Budget: le RN s'opposera à la version allégée de la taxe Zucman proposée par le PS
    information fournie par AFP 28.10.2025 11:34 

    La présidente des députés du Rassemblement national Marine Le Pen a annoncé mardi que son groupe s'opposerait à la taxe Zucman de taxation minimum des hauts patrimoines, y compris dans la version allégée proposée par le parti socialiste. La taxe Zucman, c'est "non, ... Lire la suite

  • TUI AG : Excessivement sanctionné ? (3378S)
    TUI AG : Excessivement sanctionné ? (3378S)
    information fournie par Zonebourse 28.10.2025 11:34 

    (Zonebourse.com) Le titre TUI AG a subi de lourds dégagements au cours des dernières séances et revient au contact de niveaux importants. La zone de soutien des 7.38 EUR actuellement testée pourrait faciliter un rebond, au moins technique en direction des 8.2 EUR. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank