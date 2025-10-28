Westinghouse Electric, Cameco Corp et Brookfield Asset Management : 80 milliards de dollars pour l'expansion du nucléaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Westinghouse Electric Company, Cameco Corporation et Brookfield Asset Management ont conclu un partenariat avec le gouvernement des États-Unis pour construire de nouveaux réacteurs nucléaires d'une valeur d'au moins 80 milliards de dollars dans tout le pays, ont déclaré les entreprises mardi.
