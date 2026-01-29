Western Digital prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations grâce à une forte demande en matière de stockage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Western Digital WDC.O a annoncé jeudi un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, indiquant que la demande de disques durs et de stockage flash pour les serveurs d'intelligence artificielle continuerait à stimuler la croissance.

Les actions de la société basée à San Jose, en Californie, étaient en hausse d'environ 2 % dans les échanges après les heures de bureau. L'action s'est redressée au cours de l'année écoulée, ayant plus que triplé en 2025.

L'adoption rapide de l'intelligence artificielle et des charges de travail basées sur les données par les hyperscalers, alimentée par une demande stupéfiante de disques durs dans la course mondiale à la mise à l'échelle de l'infrastructure liée à l'IA, entraîne une forte demande pour les produits et les solutions de Western Digital.

Les disques durs haute capacité de Western Digital, ou HDD, sont essentiels pour stocker en masse les vastes ensembles de données utilisés pour former les modèles d'IA, tandis que ses disques d'entreprise à semi-conducteurs (SSD) offrent les performances à grande vitesse nécessaires aux charges de travail liées à l'IA.

Les analystes prévoient également un environnement de prix stable, la demande continuant à dépasser l'offre.

Western Digital prévoit un chiffre d'affaires ajusté de 3,2 milliards de dollars au troisième trimestre, plus ou moins 100 millions de dollars, par rapport à l'estimation des analystes de 2,96 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté par action devrait s'élever à 2,30 dollars, soit plus ou moins 15 cents, alors que les analystes tablaient sur 1,96 dollar par action.

Le chiffre d'affaires de Western Digital au deuxième trimestre s'est élevé à 3,02 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 2,92 milliards de dollars.

Parallèlement, la société de stockage de mémoire Sandisk

SNDK.O a également dépassé les attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires du deuxième trimestre jeudi, ce qui a fait grimper ses actions d'environ 12 % dans les échanges prolongés.

Sandisk a déclaré un chiffre d'affaires de 3,03 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, contre des estimations de 2,64 milliards de dollars.