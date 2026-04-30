Western Digital prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations grâce à la demande en solutions de stockage pour l'IA

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Western Digital WDC.O a annoncé jeudi des prévisions de chiffre d'affaires trimestriel supérieures aux estimations de Wall Street, tablant sur une forte demande en solutions de stockage de données de la part des entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle pour soutenir son pouvoir de fixation des prix.

Les actions de la société ont toutefois chuté de près de 5 % en séance prolongée.

À la clôture de jeudi, l'action Western Digital avait plus que doublé cette année, les dépenses massives des géants de la tech en infrastructures d'IA ayant créé une demande considérable pour ses disques durs haute capacité.

L'inférence IA nécessite le stockage de quantités massives de données sur des disques de plus grande capacité . Cette dynamique de l'offre et de la demande a conféré à la société un pouvoir de fixation des prix significatif. Elle prévoit un chiffre d'affaires de 3,65 milliards de dollars pour le quatrième trimestre , à 100 millions de dollars près, contre une estimation moyenne des analystes de 3,46 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Depuis la scission de de son activité de mémoire flash début 2025, désormais Sandisk SNDK.O , Western a pu se concentrer entièrement sur le marché des centres de données. La forte génération de flux de trésorerie disponible de la société a également permis des rendements de capital agressifs. En février, elle a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 4 milliards de dollars , venant s'ajouter à un programme précédent de 2 milliards de dollars. Elle a annoncé une hausse de 45 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 3,34 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3,25 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté s'est établi à 2,72 dollars par action, contre des estimations de 2,39 dollars par action . Les actions des sociétés de stockage de données ont bondi en début de semaine après que leur concurrent Seagate

STX.O ait prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice solides, laissant présager que les dépenses des entreprises resteront soutenues.