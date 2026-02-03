 Aller au contenu principal
Western Digital entouré après une nouvelle enveloppe de rachats d'actions
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 17:13

Western Digital grimpe de plus de 8%mardi à la Bourse de New York à la faveur de la décision par son conseil d'administration d'autoriser pour 4 milliards de dollars supplémentaires de rachats d'actions, dans le cadre de son programme.

Cette autorisation de rachat supplémentaire est effective immédiatement. Au 2 février, la fabricant de disques durs disposait d'environ 484 millions de dollars restants sous l'autorisation de rachat d'actions précédente.

"Notre stratégie d'allocation de capital équilibre le réinvestissement dans l'entreprise, la réduction de la dette et les rendements du capital pour les actionnaires", commente son CEO Irving Tan, pour qui cette décision démontre la confiance dans l'avenir du groupe.

Le montant et le calendrier des rachats d'actions dépendront des conditions du marché et d'autres considérations de l'entreprise. Western Digital peut suspendre ou interrompre le programme de rachat d'actions à tout moment.

