Western Alliance déclare que Jefferies n'effectuera pas le paiement de 126 millions de dollars dans le cadre de l'accord d'abstention

Western Alliance WAL.N a déclaré vendredi que Jefferies Financial JEF.N avait informé la banque qu'elle n'effectuerait pas 126,4 millions de dollars de paiements dus dans le cadre d'un accord d'abstention.