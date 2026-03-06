 Aller au contenu principal
Western Alliance déclare que Jefferies n'effectuera pas le paiement de 126 millions de dollars dans le cadre de l'accord d'abstention
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 13:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Western Alliance WAL.N a déclaré vendredi que Jefferies Financial JEF.N avait informé la banque qu'elle n'effectuerait pas 126,4 millions de dollars de paiements dus dans le cadre d'un accord d'abstention.

