West se voit refuser l'entrée au Royaume-Uni, le Wireless Festival est annulé

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* Le festival Wireless s'est attiré les foudres de la population en réservant Kanye West

* Le Royaume-Uni lui retire l'autorisation de voyager, selon l'organisateur du festival

* West, connu sous le nom de Ye, a été critiqué pour ses remarques antisémites

* Ye avait déclaré qu'il montrerait le changement par ses actions

(Ajout de détails au paragraphe 5) par Suban Abdulla et Sam Tabahriti

La Grande-Bretagne a interdit au rappeur américain Kanye West de se rendre dans le pays pour y tenir la tête d'affiche du Wireless Festival de Londres en juillet, en raison de ses commentaires antisémites passés et de sa célébration du nazisme.

L'organisateur, Festival Republic, a déclaré mardi que son autorisation d'entrer et de se produire en Grande-Bretagne lui avait été retirée, que l'événement de trois jours avait été annulé et que tous les détenteurs de billets seraient remboursés.

Cette décision fait suite à la pression croissante exercée sur le gouvernement après que Kanye West, désormais connu sous le nom de Ye, a été désigné comme tête d'affiche le 1er avril. Plusieurs grandes entreprises ont retiré leur parrainage, tandis que le Premier ministre Keir Starmer a déclaré que l'artiste n'aurait jamais dû être invité.

"Nous prendrons toujours les mesures nécessaires pour protéger le public et défendre nos valeurs", a déclaré Keir Starmer.

Les autorités ont déclaré que Ye s'était vu refuser l'entrée au motif que sa présence n'était pas de nature à favoriser le bien public.

YE AVAIT PROPOSÉ DE RENCONTRER LA COMMUNAUTÉ JUIVE

Plus tôt dans la journée de mardi, Ye avait proposé de rencontrer la communauté juive de Grande-Bretagne, affirmant que son seul objectif était de venir à Londres et de présenter un spectacle de changement, "apportant l'unité, la paix et l'amour à travers la musique".

Il a déclaré qu'il était conscient de la controverse suscitée par son projet d'apparition sur Wireless.

"Je serais reconnaissant de pouvoir rencontrer les membres de la communauté juive du Royaume-Uni en personne, pour les écouter", a-t-il déclaré. "Je sais que les mots ne suffisent pas - je devrai montrer le changement par mes actions. Si vous êtes ouverts, je suis là."

Il s'est produit aux États-Unis et à Mexico cette année, mais s'est vu interdire l'accès à l'Australie en juillet dernier après avoir publié "Heil Hitler", une chanson faisant l'apologie du nazisme. Il a également mis en vente un T-shirt à croix gammée sur son site web.

En janvier, il a acheté une pleine page de publicité dans le Wall Street Journal pour s'excuser de son comportement, qu'il a attribué à une lésion cérébrale non diagnostiquée et à un trouble bipolaire non traité, et a renoncé à ses précédentes expressions d'admiration pour Adolf Hitler.

LE MINISTRE DÉNONCE UN MODÈLE DE COMPORTEMENT

Le ministre de la santé, Wes Streeting, a déclaré que les actions de Ye constituaient un "modèle de comportement", citant la chanson et les produits dérivés, et l'a accusé d'utiliser la santé mentale comme excuse.

Le directeur général du Festival Republic, Melvin Benn, avait précédemment déclaré que les commentaires de Ye étaient "odieux", mais il a défendu la réservation, arguant qu'il ne fallait pas refuser de seconde chance aux artistes.

Des groupes juifs ont salué la décision concernant les visas. Le Board of Deputies of British Jews a déclaré qu'un engagement significatif nécessiterait de véritables remords, tandis que le Jewish Leadership Council a condamné la réservation dans un contexte de recrudescence des attaques antisémites.

Ye, 48 ans, ne s'est pas produit en Grande-Bretagne depuis qu'il a été la tête d'affiche de Glastonbury en 2015. Des sponsors tels que Diageo, Pepsi et Anheuser-Busch InBev ont retiré leur soutien à Wireless, tandis que PayPal a déclaré que sa marque n'apparaîtrait plus dans le matériel de promotion de Wireless à l'avenir.