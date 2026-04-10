Wereldhave se renforce dans le centre commercial Overvecht à Utrecht
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 13:50
Ce local est actuellement loué à l'enseigne néerlandaise HEMA. Cette acquisition renforce la présence de Wereldhave, qui détient déjà environ 2 900 m² de surface commerciale dans un actif performant d'un marché clé des Pays-Bas.
L'acquisition est financée par un apport en nature de 237 018 actions Wereldhave nouvellement émises. Cette transaction aura un impact légèrement positif sur le ratio prêt/valeur (LTV), réduisant le LTV pro forma de 10 points de base supplémentaires.
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