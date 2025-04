Wendel: prise de contrôle de Monroe Capital finalisée information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Wendel indique avoir finalisé l'accord de partenariat définitif incluant l'acquisition, avec AXA IM Prime, de 75% de Monroe Capital, société de gestion d'actifs spécialisée dans les marchés de la dette privée.



Cet accord prévoit aussi la participation aux futures levées de fonds à hauteur de 800 millions de dollars pour accélérer la croissance de Monroe Capital, et d'investir jusqu'à 200 millions de dollars d'engagements du general partner.



Dans le cadre de la transaction initiale, Wendel a investi environ 1,13 milliard de dollars pour l'acquisition de 72% des actions de Monroe Capital, ainsi que le droit à environ 20% du carried interest généré sur les fonds passés et futurs.



L'acquisition initiale de 75% du general partner sera complétée par un mécanisme d'earn-out d'un montant maximum de 255 millions de dollars. Le solde pourra être acquis par Wendel dans le cadre de transactions complémentaires entre 2028 et 2032.





