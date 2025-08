Wendel place avec succès une émission obligataire à 8 ans information fournie par Cercle Finance • 05/08/2025 à 17:59









(Zonebourse.com) - Wendel annonce la réussite de son émission obligataire de 500 millions d'euros à échéance août 2033, assortie d'un coupon de 3,75 %.



L'opération, sursouscrite plus de 5,2 fois, a été bien accueillie par les investisseurs. Le produit net servira à rembourser par anticipation l'obligation 2,50 % échéance février 2027, d'un montant équivalent.



Cette opération allonge la maturité moyenne de la dette obligataire de Wendel.





Valeurs associées WENDEL 82,0500 EUR Euronext Paris +0,67%