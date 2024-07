Wendel : nouvelle directrice des ressources humaines et des services

(AOF) - Wendel a annoncé la nomination de Laure Delabeye en tant que directrice des ressources humaines et des services du groupe Wendel. À ce titre, elle sera en charge des équipes ressources humaines, moyens généraux ainsi que des services informatiques. Elle a plus de 25 ans d’expérience dans des fonctions de directrice des ressources humaines au sein d’environnements français et internationaux, principalement dans les secteurs de la finance et de l’assurance. Laure Delabeye a travaillé chez Axa, JP Morgan et Natixis.

En 2021, Laure Delabeye opère un tournant dans sa carrière en devenant coach certifiée (HEC Global International Executive coaching, accréditée ICF). Elle crée le cabinet Oyat Coachsulting dans le but d'accompagner des cadres dirigeants confrontés à de nouveaux enjeux.