Wendel en discussions avec Henkel au sujet de Stahl
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 07:42
"Il n'existe aucune certitude quant à l'aboutissement de ces discussions", précise néanmoins la société d'investissement française, qui "ne fera pas d'autre commentaire et communiquera en temps utile, le cas échéant".
Leader mondial des revêtements de spécialité et traitements de surface pour matériaux flexibles, Stahl fournit ses produits aux industries de l'automobile, de l'habillement, du luxe, de la chaussure, du conditionnement et de l'ameublement, entre autres.
A fin 2024, Wendel détenait 68,1% du capital de cette entreprise acquise en 2006, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 930,2 millions d'euros, employait environ 1700 collaborateurs en 2024, et détenait 27 laboratoires d'application ainsi que 14 sites de production.
