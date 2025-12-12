 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wendel cible plus de 7 milliards d'euros de trésorerie d'ici à la fin de l’année 2030
information fournie par AOF 12/12/2025 à 10:27

(AOF) - Wendel a annoncé, en amont de sa réunion investisseurs, que les flux générés par le métier de gestion d'actifs et les produits de cession liés à la gestion active du portefeuille d'investissement pour compte propre devraient générer plus de 7 milliards d'euros de trésorerie d'ici à la fin de l’année 2030.

Sur ce montant, plus de 1,6 milliard d'euros seront retournés aux actionnaires par la politique de dividende annoncée en 2023 et des rachats d'actions.

La société d'investissement ajoute qu'elle prévoit, dès 2026, une réduction de capital par annulation de 1,7 million d'actions auto-détenues, soit 3,8% du capital, et un programme de rachat d'actions de 9% du capital. Ce qui représente environ 300 millions d'euros sur le cours de bourse actuel.

"Les actions rachetées en 2026 seront principalement destinées à payer certains rachats de minoritaires des sociétés de gestion et de futures acquisitions dans la gestion pour compte de tiers et à couvrir les plans d'intéressement à long terme des salariés," précise Wendel.

Plus de 2,5 milliards d'euros seront investis par Wendel dans la plateforme WIM (gestion pour compte de tiers). Ils concerneront en premier lieu les investissements en sponsor money destinés à soutenir le développement des différentes stratégies, le rachat des minoritaires des sociétés de gestion de WIM, ainsi que d'éventuelles acquisitions ciblées permettant d'enrichir la plateforme avec de nouvelles expertises.

WIM prévoit de dépasser 200 millions d'euros de FRE pro forma en 2026 dans le private equity, la dette privée et les solutions de marchés privés. Les fee related earnings mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs. WIM affiche par ailleurs comme "ambition" une "croissance organique des FRE de 15% par an en moyenne à horizon fin 2030". Par ailleurs, WIM bénéficiera au cours du temps de sa participation aux performances générées par les fonds gérés, "qui peut représenter environ 300 millions d'euros pour tous les prochains millésimes de levées de fonds".

"A l'horizon fin 2030, le métier d'asset management devrait représenter plus de la moitié de la valeur intrinsèque de Wendel", souligne le groupe français.

Environ 1,7 milliard d'euros seront investis par Wendel dans des investissements directs de WPI (gestion pour compte propre). Il affiche pour objectif de générer une croissance annuelle moyenne de la valeur intrinsèque des actifs détenus pour compte propre comprise entre 12 % et 16 %.

Le solde de plus de 1,2 milliard d'euros sera alloué potentiellement à un retour supplémentaire aux actionnaires et/ou à de nouveaux investissements en fonction des opportunités de marché.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des bouteilles de protoxyde d'azote, utilisé comme gaz hilarant, lors d'une opération de démantèlement d'un réseau de trafic de drogue, le 22 août 2025 à Melun, en Seine-et-Marne ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Darmanin "souhaite" que le protoxyde d'azote soit classé comme stupéfiant
    information fournie par AFP 12.12.2025 11:58 

    Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a dit "souhaiter" vendredi que le protoxyde d'azote soit inscrit sur la liste des produits stupéfiants et confirmé que le gouvernement travaillait à un encadrement strict de cette substance. "Je souhaite que le protoxyde ... Lire la suite

  • Une saisie conservatoire de plus de 110 millions d'euros d'avoirs appartenant à Google a été réalisée en France mercredi, en application d'une décision de justice russe ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Litige entre Google et sa filiale russe: une saisie conservatoire de 110 millions d'euros réalisée en France
    information fournie par AFP 12.12.2025 11:56 

    Une saisie conservatoire de plus de 110 millions d'euros d'avoirs appartenant à Google a été réalisée en France mercredi, en application d'une décision de justice russe, a appris l'AFP auprès d'un avocat représentant Google Russie en France. Selon plusieurs documents ... Lire la suite

  • FED: une fin d'année marquée par une nouvelle baisse de taux
    FED: une fin d'année marquée par une nouvelle baisse de taux
    information fournie par Sycomore AM 12.12.2025 11:37 

    Alexandre Taieb, Gérant allocataire chez Sycomore Asset Management, revient sur les grandes tendances qui ont façonné les marchés au cours des dernières semaines. Il livre également ses perspectives et sa stratégie d'allocation d'actifs.

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 12.12.2025 11:32 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,24% pour le Dow Jones .DJI , de 0,13% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,44% pour le Nasdaq. * BROADCOM AVGO.O ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank