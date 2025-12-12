Wendel cible plus de 7 milliards d'euros de trésorerie d'ici à la fin de l’année 2030

(AOF) - Wendel a annoncé, en amont de sa réunion investisseurs, que les flux générés par le métier de gestion d'actifs et les produits de cession liés à la gestion active du portefeuille d'investissement pour compte propre devraient générer plus de 7 milliards d'euros de trésorerie d'ici à la fin de l’année 2030.

Sur ce montant, plus de 1,6 milliard d'euros seront retournés aux actionnaires par la politique de dividende annoncée en 2023 et des rachats d'actions.

La société d'investissement ajoute qu'elle prévoit, dès 2026, une réduction de capital par annulation de 1,7 million d'actions auto-détenues, soit 3,8% du capital, et un programme de rachat d'actions de 9% du capital. Ce qui représente environ 300 millions d'euros sur le cours de bourse actuel.

"Les actions rachetées en 2026 seront principalement destinées à payer certains rachats de minoritaires des sociétés de gestion et de futures acquisitions dans la gestion pour compte de tiers et à couvrir les plans d'intéressement à long terme des salariés," précise Wendel.

Plus de 2,5 milliards d'euros seront investis par Wendel dans la plateforme WIM (gestion pour compte de tiers). Ils concerneront en premier lieu les investissements en sponsor money destinés à soutenir le développement des différentes stratégies, le rachat des minoritaires des sociétés de gestion de WIM, ainsi que d'éventuelles acquisitions ciblées permettant d'enrichir la plateforme avec de nouvelles expertises.

WIM prévoit de dépasser 200 millions d'euros de FRE pro forma en 2026 dans le private equity, la dette privée et les solutions de marchés privés. Les fee related earnings mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs. WIM affiche par ailleurs comme "ambition" une "croissance organique des FRE de 15% par an en moyenne à horizon fin 2030". Par ailleurs, WIM bénéficiera au cours du temps de sa participation aux performances générées par les fonds gérés, "qui peut représenter environ 300 millions d'euros pour tous les prochains millésimes de levées de fonds".

"A l'horizon fin 2030, le métier d'asset management devrait représenter plus de la moitié de la valeur intrinsèque de Wendel", souligne le groupe français.

Environ 1,7 milliard d'euros seront investis par Wendel dans des investissements directs de WPI (gestion pour compte propre). Il affiche pour objectif de générer une croissance annuelle moyenne de la valeur intrinsèque des actifs détenus pour compte propre comprise entre 12 % et 16 %.

Le solde de plus de 1,2 milliard d'euros sera alloué potentiellement à un retour supplémentaire aux actionnaires et/ou à de nouveaux investissements en fonction des opportunités de marché.