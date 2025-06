Wendel: augmentation de capital réservée aux salariés information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 07:08









(CercleFinance.com) - Wendel annonce que son directoire a décidé la mise en oeuvre de l'augmentation de capital 2025 réservée aux adhérents du Plan d'Epargne Groupe et du Plan d'Epargne Groupe International Wendel, approuvée par son conseil de surveillance fin avril.



L'opération s'inscrit dans le cadre de la poursuite du développement de l'actionnariat salarié et les souscriptions seront réalisées par l'intermédiaire d'un Fonds Commun de Placement d'Entreprise, le FCPE 'Relais Wendel 2025'.



Le prix de souscription est fixé à 59,89 euros par action et le montant maximum de la levée de fonds se monte ainsi à 2.994.500 euros. Les actions créées porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilées aux actions existantes.



La période de souscription aux parts du FCPE 'Relais Wendel 2025' par les bénéficiaires est ouverte du 20 au 30 juin inclus, et la réalisation de l'augmentation de capital Wendel est fixée au 28 juillet prochain.





Valeurs associées WENDEL 85,750 EUR Euronext Paris +0,12%