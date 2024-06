Wendel accompagne Scalian dans sa croissance externe

AOF - EN SAVOIR PLUS

Cette acquisition sera financée par un tirage des facilités de crédit Scalian engagées et une contribution des actionnaires en fonds propres, avec une injection de capital de 43,7 millions d'euros par Wendel dans Scalian.

Avec un chiffre d'affaires prévu pour l'exercice 2024 d'environ 32 millions de dollars canadiens et une équipe d'environ 130 personnes, l'acquisition relutive de Mannarino permettra à Scalian de renforcer ses expertises dans les technologies des eVTOLs et sa présence en Amérique du Nord tout en réalisant des synergies en Europe.

(AOF) - Wendel annonce que Scalian a finalisé l'acquisition de Mannarino Systems & Software. Cette société canadienne est un spécialiste reconnu de l'ingénierie des technologies R&D avancées dans le secteur de l'aviation, principalement en Amérique du Nord, avec une expertise en matière de logiciels et de systèmes embarqués de sécurité critique. Mannarino sert de nombreuses organisations, notamment sur le marché de la Mobilité Aérienne Avancée, tels que les opérateurs de drones commerciaux et des acteurs de référence de l'aviation.

