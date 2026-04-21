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Welltower chute après l'annonce d'une position courte par le fonds spéculatif activiste Land & Buildings
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 18:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 avril - ** Les actions de Welltower WELL.N chutent de 3 % à 202,96 $ après que le fonds spéculatif activiste Land & Buildings a annoncé une position courte dans le fonds d'investissement immobilier

** WELL est en passe de connaître sa troisième séance consécutive de pertes et sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 20 mars

** Land & Buildings, fondé par Jonathan Litt, a affirmé que le programme de rémunération du directeur général Shankh Mitra valait environ 2,6 milliards de dollars, le décrivant comme un moyen de "transformer une énorme richesse des actionnaires à la direction"

** Selon Land & Buildings, "six mois après le début du plan, nous estimons que M. Mitra a déjà gagné environ 1 milliard de dollars sur la base de la performance des actions à ce jour et des unités basées sur le temps" ** 20 analystes couvrant WELL lui donnent une note moyenne de"BUY" et un PT médian de230 $, selon les données compilées par LSEG

** WELL est en hausse de 9,4 % depuis le début de l'année, contre 10 % pour l'indice immobilier S&P 500 SPLRCR .

Valeurs associées

S&P 500 INDEX
7 085,39 Pts CBOE -0,33%
WELLTOWER REIT
203,985 USD NYSE -2,60%
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