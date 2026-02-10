Wells Fargo s'attend à ce que la croissance des prêts sur cartes de crédit se poursuive cette année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Arasu Kannagi Basil et Nivedita Balu

Wells Fargo WFC.N s'attend à ce que les prêts augmentent cette année, en misant sur les cartes de crédit et les automobiles, tandis que la dynamique des prêts hypothécaires devrait reprendre après des baisses au fil du temps, a déclaré le directeur financier Mike Santomassimo mardi. "En ce qui concerne les cartes de crédit, nous observons une bonne croissance. Elle est assez constante depuis un certain temps. Elle est vraiment tirée par les nouveaux produits que nous avons lancés au cours des trois ou quatre dernières années", a déclaré M. Santomassimo lors de la conférence UBS sur les services financiers.

La croissance du secteur des cartes de crédit devrait se poursuivre cette année, car Wells Fargo lance davantage de nouveaux produits axés sur certains de ses clients de gestion de patrimoine et d'autres segments de marché, a déclaré M. Santomassimo. La banque est en train de remodeler sa stratégie de croissance, dépendant uniquement de la croissance organique, après que la Réserve fédérale américaine a supprimé un plafond d'actifs de 1 950 milliards de dollars en juin, éliminant ainsi une pénalité majeure pour le scandale des faux comptes de la banque et ouvrant la porte à la croissance.

Avec la levée du plafond d'actifs, la banque poursuit l'expansion de son bilan prévue de longue date, tandis que la qualité du crédit reste solide et que les nouveaux investissements dans les cartes, les prêts automobiles et la banque d'investissement commencent à prendre de l'ampleur.

En ce qui concerne l'automobile, M. Santomassimo a déclaré que l'activité a connu une bonne croissance au cours des derniers trimestres grâce au partenariat de financement privilégié que Wells Fargo a conclu avec Volkswagen et Audi aux États-Unis.

"Nous apprécions vraiment l'élan que nous avons là. Nous devrions donc nous attendre à ce que la croissance se poursuive dans l'ensemble", a déclaré M. Santomassimo.

L'activité automobile a renoué avec la croissance en 2025 grâce à des volumes d'origination plus importants et à la croissance des soldes de prêts.

Le déclin de l'activité hypothécaire devrait également s'atténuer et rester relativement stable tout au long de l'année, a déclaré M. Santomassimo.

Par ailleurs, les niveaux d'activité et les dépenses en matière de débit et de crédit sont restés élevés au début de l'année, a déclaré M. Santomassimo, ajoutant que cela préparait la banque à une bonne année du côté des consommateurs.

"Les performances en matière de crédit restent très bonnes. Nous ne voyons aucun signe de détérioration systémique dans les portefeuilles de crédit à la consommation ou de crédit commercial", a déclaré M. Santomassimo.