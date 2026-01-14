 Aller au contenu principal
Wells Fargo relève l'objectif de cours d'EPAM en raison du rebond de la consommation discrétionnaire en 2026 et de la hausse de l'IA
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 13:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - ** Wells Fargo augmente l'objectif de cours de la société de conseil en informatique EPAM Systems EPAM.N à 247 $, contre 185 $ auparavant

** Le nouveau PT représente une hausse de 16,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les résultats de l'enquête menée auprès des DSI sur les services informatiques suggèrent qu'EPAM est le mieux positionné à court terme, en s'appuyant davantage sur les dépenses discrétionnaires que les décideurs d'entreprise s'attendent à voir rebondir en 2026, et sur les travaux liés à l'IA

** L'EPAM est moins dépendant des segments du marché les plus banalisés

** Les sociétés de services informatiques axées sur le numérique, telles qu'EPAM, devraient bénéficier de la transition de plus en plus fréquente des entreprises vers le cloud

** 14 des 20 sociétés de courtage recommandent d'acheter l'action, les autres de la conserver; l'objectif de cours médian est de 220 $ - données compilées par LSEG

** EPAM a chuté de 12,4 % en 2025

