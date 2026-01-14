Wells Fargo relève l'objectif de cours d'EPAM en raison du rebond de la consommation discrétionnaire en 2026 et de la hausse de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - ** Wells Fargo augmente l'objectif de cours de la société de conseil en informatique EPAM Systems EPAM.N à 247 $, contre 185 $ auparavant

** Le nouveau PT représente une hausse de 16,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les résultats de l'enquête menée auprès des DSI sur les services informatiques suggèrent qu'EPAM est le mieux positionné à court terme, en s'appuyant davantage sur les dépenses discrétionnaires que les décideurs d'entreprise s'attendent à voir rebondir en 2026, et sur les travaux liés à l'IA

** L'EPAM est moins dépendant des segments du marché les plus banalisés

** Les sociétés de services informatiques axées sur le numérique, telles qu'EPAM, devraient bénéficier de la transition de plus en plus fréquente des entreprises vers le cloud

** 14 des 20 sociétés de courtage recommandent d'acheter l'action, les autres de la conserver; l'objectif de cours médian est de 220 $ - données compilées par LSEG

** EPAM a chuté de 12,4 % en 2025