 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 085,00
+0,07%
Indices
Chiffres-clés

Wells Fargo plus optimiste sur sa rentabilité
information fournie par AOF 14/10/2025 à 15:07

(AOF) - La banque américaine Wells Fargo a dévoilé des bénéfices meilleurs que prévu et relevé son objectif de rentabilité. Au troisième trimestre, le bénéfice net est ressorti à 5,59 milliards de dollars, soit 1,66 dollar par action, à comparer avec 5,11 milliards de dollars, ou 1,42 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus LSEG s'élevait à 1,55 dollar par titre. En un an, les provisions pour pertes sur prêts ont chuté de 36%, à 681 millions de dollars.

Les revenus ont augmenté de 5%, à 21,436 milliards de dollars, sachant qu'ils étaient anticipés à 21,16 milliards de dollars. Les revenus d'intérêts ont progressé de 2%, à 11,95 milliards de dollars, ressortant sous les attentes du marché : 12,01 milliards de dollars.

Wells Fargo a rehaussé son objectif de rentabilité alors que la Fed a supprimé le plafonnement des actifs de la banque. La banque américaine cible une rentabilité des fonds propres tangibles (ROTCE) comprise entre 17% et 18%, contre 15% auparavant. Le ratio de fonds propres durs (CET1) est, quant à lui, anticipé entre 10 et 0,5%, après s'être élevé à au moins 11% au cours des 9 derniers trimestres.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

WELLS FARGO
86,530 USD NYSE +2,31%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank