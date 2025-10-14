Wells Fargo plus optimiste sur sa rentabilité

(AOF) - La banque américaine Wells Fargo a dévoilé des bénéfices meilleurs que prévu et relevé son objectif de rentabilité. Au troisième trimestre, le bénéfice net est ressorti à 5,59 milliards de dollars, soit 1,66 dollar par action, à comparer avec 5,11 milliards de dollars, ou 1,42 dollar par action, un an plus tôt. Le consensus LSEG s'élevait à 1,55 dollar par titre. En un an, les provisions pour pertes sur prêts ont chuté de 36%, à 681 millions de dollars.

Les revenus ont augmenté de 5%, à 21,436 milliards de dollars, sachant qu'ils étaient anticipés à 21,16 milliards de dollars. Les revenus d'intérêts ont progressé de 2%, à 11,95 milliards de dollars, ressortant sous les attentes du marché : 12,01 milliards de dollars.

Wells Fargo a rehaussé son objectif de rentabilité alors que la Fed a supprimé le plafonnement des actifs de la banque. La banque américaine cible une rentabilité des fonds propres tangibles (ROTCE) comprise entre 17% et 18%, contre 15% auparavant. Le ratio de fonds propres durs (CET1) est, quant à lui, anticipé entre 10 et 0,5%, après s'être élevé à au moins 11% au cours des 9 derniers trimestres.

