Wells Fargo: hausse plus forte que prévu du bénéfice information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 14:18









(CercleFinance.com) - Wells Fargo a annoncé vendredi une hausse plus forte que prévu de son bénéfice trimestriel, grâce à la vigueur de ses activités de gestion de fortune, mais aussi de banque de financement et d'investissement.



La banque basée à San Francisco a fait état ce matin d'un bénéfice net de 4,89 milliards de dollars au titre du premier trimestre, en progression de 6% par rapport aux 4,62 milliards de dollars dégagés un an plus tôt.



Ramené par action, son profit net atteint 1,39 dollars, bien au-dessus du consensus établi à 1,23 dollar.



Le groupe californien, habituellement très présent dans les prêts immobiliers, a cette fois profité du dynamisme de sa branche de gestion de fortune, où les dépôts ont grimpé de 22%.



Ceux de ses activités dans la banque d'entreprise, de banque de financement et de banque d'investissement ont quant à eux augmenté de 11%, une hausse bien plus élevée que celle de ses métiers de prêts aux particuliers (+1%).



Son produit net bancaire (PNB) ressort à 20,15 milliards, en baisse par rapport aux 20,86 milliards publiés il y a un an et en-dessous du consensus de 20,76 milliards.



La marge nette d'intérêt - à savoir la différence entre les intérêts perçus sur les crédits et ceux versés sur les dépôts et autres placements de ses clients - a baissé à 2,67% sur le trimestre, contre 2,81% un an auparavant.



S'agissant des récentes turbulences de marchés consécutives à l'aggravation des tensions commerciales, Wells Fargo a déclaré s'attendre à une poursuite de la volatilité et de l'incertitude actuelles, se disant préparée à un ralentissement de l'économie cette année.



De son point de vue, l'issue dépendra de la volonté et de la rapidité dont l'administration américaine fera preuve afin d'adapter sa politique.



L'action Wells Fargo, qui a perdu 10,5% depuis le début de l'année, était attendue en hausse de près de 1% vendredi matin à l'ouverture.





Valeurs associées WELLS FARGO 63,110 USD NYSE 0,00%