Wells Fargo dépasse ses estimations de bénéfices et relève son objectif de rendement après la levée du plafond d'actifs

Wells Fargo relève son objectif de rendement des capitaux propres à moyen terme à 17-18 %

Selon le directeur financier, la qualité du crédit est solide dans tous les domaines

Les commissions de banque d'investissement font un bond de 25 %

Les actions augmentent de 7,6 % en milieu de journée

Wells Fargo WFC.N a dépassé mardi les estimations de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre et a relevé son objectif de rentabilité très surveillé après que les autorités de régulation ont supprimé le plafonnement des actifs de la banque, lui ouvrant ainsi la voie à la poursuite de la croissance. La Réserve fédérale américaine a levé en juin le plafond d'actifs de 1,95 trillion de dollars sur sept ans imposé à la banque , tirant ainsi un trait sur le scandale des faux comptes et lui permettant d'accélérer les plans de croissance de son directeur général, Charlie Scharf. Les actions de la banqueont bondi de 7,6 % dans les échanges de l'après-midi. Jusqu'à la clôture de lundi, l'action avait gagné 12,4 % cette année, sous-performant ses rivales JPMorgan Chase

JPM.N et Citigroup C.N .

ASPIRATIONS DE CROISSANCE

Wells Fargo vise maintenant un rendement des capitaux propres tangibles de 17 % à 18 % (ROTCE) à moyen terme, alors qu'elle s'attendait auparavant à un rendement de 15 %.

"Wells Fargo, sans les contraintes réglementaires et avec les changements que nous avons apportés, est une société nettement plus attrayante qu'il y a plusieurs années et nous pensons que cela nous positionne pour une croissance et des rendements toujours plus élevés", a déclaré le directeur général, Charlie Scharf, aux analystes lors d'une conférence téléphonique.

"Nous sommes maintenant sur la voie d'une croissance plus large grâce à la levée du plafond des actifs."

Charlie Scharf a déclaré que Wells Fargo avait pour objectif de devenir la première banque américaine pour les consommateurs et les petites entreprises et de gestion de patrimoine, ainsi que l'une des cinq premières banques d'investissement aux États-Unis.

Wall Street s'attendait à ce que la banque relève son objectif à la suite de la suppression du plafond, une sanction qui limitait son expansion. Wells Fargo a atteint son objectif de rendement de 15 % aux deuxième et troisième trimestres.

"La direction agit avec une nouvelle urgence et répond aux préoccupations selon lesquelles WFC ne passe pas assez rapidement de la défense à l'attaque", ont déclaré les analystes de Piper Sandler, faisant référence au nouvel objectif ROTCE. Lebénéfice a grimpé à 5,59 milliards de dollars, soit 1,66 dollar par action, au cours des trois mois se terminant le 30 septembre, dépassant les attentes de 1,55 dollar par action, selon les estimations compilées par LSEG.

La quatrième banque américaine a mis fin à sept sanctions réglementaires, connues sous le nom d'ordonnances de consentement, cette année et 13 depuis 2019. Il lui reste encore une ordonnance de consentement datant de 2018.

"Ce fut un trimestre encourageant, car la société a commencé à montrer pourquoi la limitation du plafond d'actifs la retenait. Nous avons été impressionnés par la trajectoire ascendante continue du ROTCE de l'entreprise", a déclaré David Wagner, responsable des actions et gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors.

Le total des actifs de la banque a également dépassé les 2 000 milliards de dollars au cours du trimestre pour la première fois de son histoire, car elle a enregistré la plus forte croissance des prêts depuis plus de trois ans par rapport au trimestre précédent.

QUALITÉ DE CRÉDIT SOLIDE

Les consommateurs américains continuent de dépenser de l'argent et de rembourser leurs emprunts à temps, ce qui témoigne d'une bonne qualité de crédit. Cependant, l'incertitude plane car le marché de l'emploi montre des signes de ralentissement.

"Bien qu'une certaine incertitude économique persiste, l'économie américaine a bien résisté et la santé financière de nos clients reste solide", a déclaré Charlie Scharf dans un communiqué.

La provision pour créances douteuses a diminué à 681 millions de dollars au cours du trimestre , contre 1,07 milliard de dollars un an plus tôt.

" (La qualité du crédit) a été forte dans tous les domaines, et je pense qu'elle est maintenant très cohérente avec ce que nous avons vu", a déclaré le directeur financier, Santomassimo, aux journalistes.

Interrogé sur l'évolution récente du marché de l'automobile, Santomassimo a déclaré que la banque n'était pas un acteur important du marché des prêts automobiles subprimes et que les performances de son portefeuille automobile restaient bonnes.

Si les faillites dans le secteur automobile ont suscité de nouvelles inquiétudes quant aux risques cachés dans certaines parties du marché du crédit, les analystes ont déclaré qu'il s'agissait de problèmes idiosyncrasiques.

LA BANQUE D'INVESTISSEMENT BRILLE

Les transactions ont rebondi, les conseils d'administration des entreprises ayant résisté à l'incertitude persistante liée aux politiques commerciales du président Donald Trump et s'étant lancés à la poursuite d'achats importants dans leur quête d'échelle.

Les transactions mondiales ont franchi la barre des 3 000 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2025, grâce à une hausse de 33 % des volumes de fusions et acquisitions aux États-Unis, selon les données de Mergermarket. Les frais de banque d'investissement de Wells Fargo ont bondi de 25 % pour atteindre un record trimestriel de 840 millions de dollars. Ils ont augmenté de 19 % au cours des neuf premiers mois de 2025, par rapport à l'année précédente.

"Les pipelines sont bons, les niveaux d'activité sont bons et les conversations sont constructives pour l'ensemble des clients", a déclaré Santomassimo. Ses rivales Goldman Sachs GS.N et JPMorgan Chase

JPM.N ont également battu les estimations de bénéfices mardi, les banquiers ayant encaissé de gros contrats.

Wells Fargo a régulièrement développé ses activités de banque d'investissement, en faisant appel à des négociateurs de ses rivaux pour renforcer ses rangs.

Santomassimo a déclaré que la banque avait ajouté 80 à 100 personnes dans la banque d'investissement au cours des dernières années et qu'elle continuerait à embaucher.

Wells Fargo a remporté une victoire importante au troisième trimestre, en conseillant le géant du transport ferroviaire de marchandises Union Pacific UNP.N sur l'acquisition de son rival plus petit Norfolk Southern NSC.N pour 85 milliards de dollars - la plus grande transaction annoncée à l'échelle mondiale cette année.

Charlie Scharf a déclaré que la banque remportait de plus en plus d'opérations de fusion et d'acquisition plus importantes et plus complexes, ajoutant que Wells Fargo avait conseillé la moitié des principales opérations industrielles annoncées ou conclues en 2025.