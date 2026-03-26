Wells Fargo déclasse Hub Group à "pondération égale" ; le Nasdaq signale un dépôt tardif

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mars - ** Wells Fargo déclasse le fournisseur de services logistiques Hub Group HUBG.O de "surpondération" à "pondération égale"

** La société a réduit son objectif de cours à 35 $ contre 55 $, ce qui implique une baisse de 3,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Elle cite le manque de visibilité sur le calendrier de résolution de ses problèmes comptables de 2025 et indique que les espoirs d'une résolution rapide se sont estompés.

** Nous supposons que 77 millions de dollars de nouveaux frais de transport achetés au cours des neuf premiers mois de 2025 se poursuivent au 4e trimestre 25 et restent un vent contraire similaire à l'avenir - Wells Fargo

** HUBG a reçu mardi un avis du Nasdaq concernant le retard dans le dépôt du formulaire 10-K

** Six analystes sur 17 attribuent la note "achat fort" ou "achat", dix "conserver" et un "vente forte"; leur objectif de cours médian est de 48 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 14,6 % depuis le début de l'année