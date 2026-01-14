Wells Fargo-Bénéfice en hausse au T4, tiré par le RNI, mais inférieur aux attentes

Wells Fargo WFC.N a fait état mercredi d'une augmentation du bénéfice au cours du quatrième trimestre, porté par la hausse du revenu net d'intérêt (RNI) bien qu'en-dessous des prévisions, tandis que le titre recule en avant-Bourse.

La banque américaine a déclaré un revenu net de 5,36 milliards de dollars (4,60 milliards d'euros), soit 1,62 dollar par action, au trimestre clos le 31 décembre. Ce chiffre est à comparer aux 5,08 milliards de dollars, soit 1,43 dollar par action, enregistrés un an plus tôt.

"Nous avons financé des investissements significatifs dans l'infrastructure et la croissance de l'entreprise en réalisant des économies plus importantes (...) Les preuves d'une croissance accrue sont visibles dans l'ensemble de l'entreprise", a déclaré le président et directeur général Charlie Scharf dans un communiqué.

Charlie Scharf a cité une croissance de 20% des nouveaux comptes de cartes de crédit, un bond de 19% des soldes des prêts automobiles, une croissance de 12% des prêts dans la banque commerciale et une augmentation de 14% des commissions de la banque d'investissement.

Ces résultats viennent couronner une année faste pour la banque américaine, les régulateurs ayant supprimé en juin un plafond d'actifs de 1.950 milliards de dollars, levant ainsi une pénalité liée au scandale des faux comptes de Wells Fargo, ce qui a permis à la banque de se développer et de dépasser pour la première fois la barre des 2.000 milliards de dollars d'actifs totaux l'année dernière.

Le revenu net d'intérêt (RNI), la différence entre ce que la banque gagne sur les prêts et ce qu'elle verse pour les dépôts, a augmenté de 4% à 12,33 milliards de dollars au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente. Les prévisions tablaient toutefois sur un RNI de 12,46 milliards de dollars.

Wells Fargo prévoit que le RNI s'élèvera à environ 50 milliards de dollars en 2026. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur 50,33 milliards de dollars.

Dans les échanges avant-Bourse, l'action perd environ 1%. Sur l'année, le titre a gagné 32,7%, surperformant le S&P 500

.SPX .

RÉDUCTION D'EMPLOIS

Sous la direction de Charlie Scharf, Wells Fargo a rationalisé ses effectifs en s'appuyant sur des réductions de coûts pour financer des initiatives de croissance à long terme.

Au quatrième trimestre, la banque a enregistré 612 millions de dollars d'indemnités de licenciement.

(Rédigé par Arasu Kannagi Basil et Nivedita Balu à Toronto ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)