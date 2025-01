Wells Fargo attendu dans le vert après un bpa trimestriel meilleur qu'attendu

(AOF) - Wells Fargo, dont le titre progresse de plus de 2% en avant-Bourse, a déclaré un bénéfice net de 5,08 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit 1,43 dollar par action, après 3,45 milliards de dollars, soit 86 cents par action, un an plus tôt et un consensus de 1,35 dollar. Le produit net bancaire (PNB) de l'établissement californien est ressorti à 20,38 milliards de dollars, contre 20,48 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes ciblaient 20,58 milliards de dollars.

Les frais de banque d'investissement de la quatrième banque américaine ont bondi de 59% sur la période pour atteindre 725 millions de dollars.

