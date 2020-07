Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wells Fargo annonce une perte nette au 2eme trimestre, le titre chute Reuters • 14/07/2020 à 16:34









WELLS FARGO ANNONCE UNE PERTE NETTE AU 2EME TRIMESTRE, LE TITRE CHUTE (Reuters) - Wells Fargo chute mardi à Wall Street après avoir fait état de sa première perte trimestrielle depuis 2008, soit au coeur de la crise financière. La banque américaine a annoncé une perte nette au deuxième trimestre de 2,4 milliards de dollars (2,11 milliards d'euros), ou 66 cents par action, contre un bénéfice de 2,6 milliards de dollars (1,30 dollar par action) un an plus tôt. Les analystes attendaient une perte nette de 20 cents par action, selon les données de Refinitiv. Wells Fargo a également annoncé un provision pour pertes sur créances de 9,57 milliards de dollars et la réduction de son dividende pour le troisième trimestre (10 cents par action contre 51 cents précédemment). L'action perd 6,77%. (Noor Zainab Hussain et Imani Moise, Patrick Vignal pour le service français)

Valeurs associées WELLS FARGO NYSE -5.57%