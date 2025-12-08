Wellington MG passe sous les 5% du capital d'Elis
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 11:50
Le gestionnaire d'actifs américain a précisé détenir, pour le compte desdits fonds et clients, 11 765 097 actions Elis, soit 4,97% du capital et 4,14% des droits de vote du groupe de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène.
Valeurs associées
|23,5000 EUR
|Euronext Paris
|-1,43%
A lire aussi
-
Les autorités chinoises ont accepté de reconnaître 70 vins de Bourgogne sous indication géographique protégée (IGP). Il a aussi été acté l’ouverture du marché chinois à la luzerne déshydratée produite en France. "Je veux dire à nos viticulteurs que nous avons obtenu ... Lire la suite
-
Un instructeur et ses trois élèves, des étudiants de l’École nationale de l'aviation civile (ENAC), âgés de 18 à 25 ans, sont morts dimanche dans l'Ariège, quand leur appareil, un petit monomoteur, s'est écrasé dans les Pyrénées. Après un appel d'urgence vers 18h00, ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer