WeightWatchers proposera la pilule Wegovy de Novo Nordisk après son lancement en 2026

La directrice générale de WeightWatchers WW.O a déclaré mercredi qu'il prévoyait de proposer le très attendu Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO sous forme de pilule s'il est lancé l'année prochaine aux États-Unis, approfondissant ainsi son lien avec le fabricant danois de médicaments contre l'obésité .

Cette collaboration pourrait donner un coup de pouce à WeightWatchers, qui sort de la faillite , et souligne son engagement à proposer des médicaments de marque contre l'obésité, contrairement à ses rivaux qui proposent des copies moins chères sur un marché très concurrentiel.

"Nous avons travaillé en amont avec Novo Nordisk pour soutenir le lancement d'un médicament oral pour la perte de poids", a déclaré Tara Comonte, directrice générale de WeightWatchers, lors d'une interview.

"Beaucoup de gens ne veulent pas d'une injection. Et la commodité d'une pilule va être énorme", a-t-elle ajouté.

Les pilules amaigrissantes de Novo et de son rival Eli Lilly

LLY.N font l'objet d'un examen dans le cadre d'une nouvelle procédure d'examen rapide aux États-Unis, qui peut réduire de plusieurs mois le processus d'approbation normal.

"Si le médicament est approuvé, nous communiquerons les moyens par lesquels nous le rendrons accessible et abordable, conformément à notre mission de servir les patients obèses aux États-Unis", a déclaré un porte-parole de Novo Nordisk.

Le fabricant danois de médicaments prévoit de prendre une décision au cours du quatrième trimestre.

WeightWatchers pourrait conserver plus de clients sur sa plateforme que ses rivaux dans le domaine de la télésanté, car les médecins s'attendent à ce que les patients américains passent aux médicaments de marque une fois que les prix auront baissé dans le cadre d'un accord annoncé la semaine dernière par la Maison Blanche.

Lilly et Novo ont accepté de réduire les prix de leurs populaires médicaments injectables GLP-1 pour les programmes de santé du gouvernement américain et les clients qui paient en espèces.

Les premières doses de ces pilules amaigrissantes, si elles sont approuvées, coûteront 149 dollars par mois pour les bénéficiaires de Medicare et Medicaid et pour les payeurs en espèces par le biais du nouveau site TrumpRx de l'administration américaine.

"Tout ce qui fait baisser les prix de ces médicaments est bon pour WeightWatchers", a déclaré Tara Comonte.

WeightWatchers tente également de s'implanter plus solidement dans le domaine de la santé des femmes, notamment par le biais de programmes sur mesure qui proposent des médicaments GLP-1 et des traitements hormonaux de substitution .

En dehors des États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont des marchés importants pour WeightWatchers, qui comptait 4 millions d'abonnés dans le monde à la fin de 2023.