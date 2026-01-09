Wedbush relève le PT de Revolution Medicines alors que les négociations de rachat par Merck s'intensifient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 janvier - ** Wedbush relève son estimation de prix sur Revolution Medicines RVMD.O , développeur de médicaments contre le cancer, à 147 dollars, contre 80 dollars auparavant ** Merck MRK.N est en pourparlers pour acheter Revolution dans le cadre d'une transaction d'une valeur maximale de 32 milliards de dollars, a rapporté le FT jeudi

** La société de courtage déclare que "compte tenu de l'évolution du cycle de l'information, nous supposons que le rapport du FT est probablement exact"

** Les actions de RVMD ont augmenté de 12,9 % à 121,21 $ avant le marché ** Le Wall Street Journal a rapporté mercredi qu'AbbVie

ABBV.N était en pourparlers avancés pour acheter Revolution, une affirmation que le fabricant de médicaments a par la suite démentie

** Nous pensons que 28 milliards de dollars représentent un prix attractif mais pas déraisonnable pour les actionnaires - notre estimation du modèle de revenus non ajustés pour 2031 est d'environ 7 milliards de dollars pour l'ensemble du pipeline de RVMD"

** Le nouveau PT représente une hausse de 36,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Wedbush maintient sa notation "outperform" sur l'action

** Toutes les sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure; leur PT médian est de 80 $ - données LSEG

** À la dernière clôture, l'action a plus que doublé au cours des 12 derniers mois