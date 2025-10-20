Wedbush relève l'objectif de cours de Snowflake, citant les vents porteurs de l'IA

20 octobre - ** Wedbush relève l'objectif de cours de Snowflake SNOW.N , société d'analyse en nuage, à 270 $, contre 250 $ auparavant, et maintient son évaluation à "surperformance"

** Le nouveau PT représente une prime de 12,2% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de la société ont presque augmenté de 1 % à 243 $ avant le marché

** Wedbush est confiant dans la capacité de l'entreprise à accélérer sa croissance en affinant sa stratégie de mise sur le marché et en intégrant mieux les récentes innovations en matière de produits et les efforts de marketing

** La société est bien positionnée pour bénéficier de l'augmentation de la demande en matière d'intelligence artificielle, grâce à sa solide plateforme de données en nuage et à son objectif de simplifier les systèmes de données

** 42 des 51 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 8 comme "conservée" et 1 comme "vendue"; leur estimation médiane est de 270 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de 56% depuis le début de l'année