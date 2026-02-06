Wedbush réduit l'objectif de prix des agences de voyage en ligne en raison des risques liés à l'IA

6 février - ** Wedbush abaisse les objectifs de prix des sociétés de voyage en ligne en raison des risques liés à l'exposition à la désintermédiation facilitée par l'IA

** Selon la maison de courtage, bien que les fenêtres de réservation aient commencé à s'allonger et que les consommateurs fassent état de séjours plus longs, l'IA pourrait nuire à l'activité à long terme d'intermédiaires comme Airbnb ABNB.O , Booking Holdings BKNG.O , Expedia Group EXPE.O et Tripadvisor

TRIP.O .

** ajoute qu'Expedia est la plus exposée à la désintermédiation en raison de son exposition relative à une offre concentrée de chaînes d'hôtels et d'hébergements

** La société s'attend à ce qu'Airbnb soit la moins exposée à la désintermédiation en raison de la fragmentation de sa base d'hôtes et d'offre

** Wedbush se dit très positif sur BKNG car la diversification géographique de la société limite l'exposition à des poches de faiblesse ou à un consommateur plus faible

** Les nouveaux PT sont les suivants:

Société Nouveau PT Ancien PT

Airbnb ABNB.O $130 $135

Tripadvisor TRIP.O $15 $18

Booking Holdings BKNG.O $5500 $6000

Expedia EXPE.O $260 $290