Wedbush dévoile 10 valeurs technologiques à privilégier dans un contexte de tensions avec l'Iran
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 17:44
CrowdStrike, un pilier face aux cybermenaces
Malgré les ventes importantes observées dans le secteur des logiciels, qui ont particulièrement affecté les valeurs liées à la cybersécurité, Dan Ives estime que CrowdStrike reste solidement positionnée. L'analyste souligne que sa plateforme Falcon, décrite comme innovante et à la pointe, gagne en efficacité face à l'évolution des menaces modernes. La société basée à Austin s'impose notamment comme un acteur majeur dans la lutte contre les cyberattaques utilisant l'intelligence artificielle.
Depuis le début de l'année, l'action CrowdStrike recule d'environ 17%.
Palo Alto Networks, la cybersécurité dopée à l'IA
Toujours dans l'univers de la cybersécurité, Palo Alto Networks figure également parmi les valeurs privilégiées par l'analyste. Dan Ives estime que la société gagne progressivement du terrain dans un contexte où l'utilisation croissante de l'IA par les cybercriminels élargit considérablement la surface d'attaque. Cette évolution renforce, selon lui, la nécessité pour les entreprises d'adopter des solutions de cybersécurité intégrant l'intelligence artificielle.
Depuis le début de l'année, le titre Palo Alto Networks affiche un recul de 14,4%.
Check Point Software, une offre jugée compétitive
Troisième acteur de la cybersécurité cité par Dan Ives, Check Point Software Technologies bénéficie selon lui d'une suite de solutions particulièrement compétitive. L'entreprise propose notamment des outils couvrant plusieurs segments clés, dont le SASE, l'ERM et la solution de sécurité e-mail Harmony.
Depuis le 1er janvier 2026, l'action Check Point Software Technologies a reculé de 14,6%.
Microsoft, une valeur refuge dans la technologie
Dan Ives considère Microsoft comme une véritable valeur refuge au sein du secteur technologique. Le groupe accélère, selon lui, la monétisation de ses activités dans le cloud et l'intelligence artificielle, soutenue par un carnet de commandes estimé à 625 milliards de dollars pour les prochains trimestres. À cela s'ajoute la diversification du géant américain, qui lui permet de traverser les cycles économiques depuis son introduction en bourse le 13 mars 1986.
Depuis le début de l'année, l'action Microsoft recule de 16,2% et affiche une baisse de 20,2% sur les six derniers mois.
Palantir, un acteur clé en période de tensions
Dans un contexte géopolitique tendu, Palantir apparaît naturellement comme une valeur stratégique. L'entreprise développe des solutions logicielles largement utilisées dans le secteur de la défense et par les agences fédérales américaines. Dan Ives estime notamment que la société est bien positionnée pour continuer à signer de nouveaux contrats, notamment grâce à sa plateforme AIP, qu'il décrit comme devenant la solution par défaut pour le département de la Défense.
Depuis le début de l'année, le titre Palantir recule de 14,2%.
Planet Labs, la donnée spatiale au service de la défense
Planet Labs, entreprise américaine spécialisée dans les nano-satellites de type CubeSat capables de capturer des images depuis l'orbite, figure également dans la sélection de Wedbush. Selon Dan Ives, la société bénéficie d'une demande croissante pour ses solutions spatiales et cherche à remporter de nouveaux contrats importants, tout en renforçant ses liens avec les secteurs de la défense et du renseignement.
Depuis le début de l'année 2026, l'action Planet Labs progresse de 31,4%.
Apple, la solidité d'un écosystème unique
À l'instar de Microsoft, Apple est présenté par Dan Ives comme une valeur refuge au sein de la technologie. L'analyste souligne notamment le succès de l'iPhone 17, la solidité du portefeuille de produits orientés vers le grand public et la puissance du flux de trésorerie généré par l'entreprise, qu'il qualifie de colossal.
Depuis le début de l'année 2026, le titre Apple recule de 3,1%.
Voyager Technologies, au coeur des infrastructures spatiales
Voyager Technologies, spécialisée dans les technologies et infrastructures destinées aux missions spatiales et au secteur de la défense, serait selon Dan Ives particulièrement bien positionnée. L'analyste met en avant les capacités avancées de la société dans les domaines du guidage, de la navigation et du contrôle (GNC), des communications sécurisées et du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance (ISR) pilotés par l'intelligence artificielle.
Depuis le début de l'année, l'action Voyager Technologies progresse de 11,7%.
Salesforce, un gagnant potentiel de l'IA
Dans sa note, Dan Ives décrit Salesforce comme l'un des grands gagnants potentiels de la révolution de l'intelligence artificielle sur le long terme. L'entreprise bénéficie notamment d'une base installée de plus de 150 000 clients qui utilisent et configurent depuis des années sa plateforme de gestion de la relation client.
Malgré ces perspectives, l'action Salesforce recule de 27,1% depuis le début de l'année.
ServiceNow, une valorisation jugée incohérente
Enfin, ServiceNow complète la liste de l'analyste. La plateforme de cloud computing spécialisée dans la gestion des flux de travail numériques présenterait, selon Dan Ives, une valorisation qui ne reflète pas encore pleinement le potentiel apporté par l'intégration de l'intelligence artificielle dans les infrastructures d'entreprise, un domaine où les changements technologiques sont souvent difficiles et longs à mettre en place.
Depuis le début de l'année 2026, le titre ServiceNow accuse une baisse de 22,1%.
