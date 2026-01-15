Wedbush abaisse sa cible sur Netflix, mais reste confiant sur son potentiel
Dans une note de recherche, le broker américain rappelle que le cours du géant du streaming a reculé depuis la publication, il y a trois mois, de résultats décevants et de prévisions jugées moins ambitieuses que prévu, une déception survenue après plusieurs trimestres de performances exceptionnelles et qui s'inscrit dans le contexte du projet d'acquisition de Warner Bros., également convoité par Paramount.
Malgré ces incertitudes, Wedbush estime que Netflix se positionne pour générer une croissance significative dans la publicité, un levier à ne pas sous-estimer alors que le groupe californien multiplie les partenariats, affine le ciblage de ses annonces et enrichit son offre de contenus en direct.
La plateforme pourrait bientôt proposer des publicités interactives et, à terme, des opportunités d'achat direct, tout en exploitant ses vastes bases de données pour développer des fonctionnalités de marketing basées sur la performance.
Wedbush prévoit que les revenus publicitaires deviendront le principal moteur de croissance de Netflix dès 2026, avec des perspectives jugées encore plus prometteuses pour 2027.
Face à l'augmentation de ses dépenses en contenus - films, séries, jeux, événements en direct et podcasts - Netflix va rapidement démontrer que son programme publicitaire peut accélérer la croissance pour justifier ces investissements plus élevés. Le courtier précise que la baisse de l'objectif s'explique surtout par l'incertitude persistante autour du projet de rachat de Warner Bros.
Lundi, HSBC avait initié le suivi de l'action avec une recommandation d'achat, estimant que le dossier Warner Bros. était largement compensé par des fondamentaux solides, une monétisation renforcée et une rentabilité en amélioration. Selon la banque d'origine britannique, le récent recul du cours représente ainsi une d'achat opportunité pour les investisseurs.
