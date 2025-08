Webuild, Sacyr et IHI devraient construire le pont entre la Sicile et la Calabre

(AOF) - En Italie, le Comité interministériel de planification économique et de développement durable a approuvé le projet final de construction d’un pont entre la Sicile et la Calabre. Le coût du projet s’élève à 13,532 milliards d’euros et sera entièrement couvert par les fonds publics déjà disponibles au titre des lois de finance 2024 et 2025. La construction d’un tel édifice, attendue depuis longtemps, a été relancée par le gouvernement italien en 2022. Ce pont à travée unique sera le plus long du monde (3 300 mètres) et sera soutenu par deux pylônes de 399 mètres de haut.

Il comportera trois voies routières dans chaque sens, dont une bande d'arrêt d'urgence, deux voies de service et deux voies ferrées avec trottoirs piétonniers. La fin des travaux est prévue pour 2032.

Le projet a été attribué au consortium Eurolink après un appel d'offres. Le groupe de construction italien Webuild dirigera ce consortium qui comprend également le groupe espagnol Sacyr et la société japonaise IHI.

AOF - EN SAVOIR PLUS