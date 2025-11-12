Webtoon s'effondre en raison de prévisions peu encourageantes, le chiffre d'affaires du troisième trimestre n'est pas à la hauteur des estimations

(Correction de l'orthographe des revenus dans le point 4)

12 novembre - ** Les actions de la plateforme de narration Webtoon Entertainment WBTN.O ont baissé de ~21% à 13,34 $ dans les échanges prolongés

** Webtoon prévoit une baisse des revenus entre 2,3% et 5,1% au 4ème trimestre, alors que les analystes estimaient une hausse de 12,3%, selon 6 analystes interrogés par LSEG

** Webtoon prévoit une perte de base ajustée de 1,5 million de dollars à 6,5 millions de dollars au 4ème trimestre contre un bénéfice de base ajusté de 12,5 millions de dollars

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 378 millions de dollars, en dessous des estimations de 385,1 millions de dollars

** Séparément, la société déclare avoir conclu un partenariat avec Warner Bros. Animation pour coproduire 10 séries de webtoons en vue d'une distribution mondiale

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 24 % cette année