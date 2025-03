Webinaire post-ECCO d’OSE Immunotherapeutics : Lusvertikimab dans le paysage thérapeutique des MICI : Le point de vue des leaders d’opinion

NANTES, France, 6 mars 2025, 18 heures – OSE Immunotherapeutics a récemment organisé un webinaire réunissant des leaders d’opinons clés (KOLs) pour discuter des dernières données cliniques et scientifiques sur Lusvertikimab, en particulier ses résultats positifs dans le traitement de la rectocolite hémorragique (RCH).



Ce webinaire propose le point de vue des :



• Professeur Laurent Peyrin-Biroulet, Professeur en Gastro-entérologie, Centre Hospitalier Universitaire de Nancy, France,

• Professeur Arnaud Bourreille, Professeur associé en Gastro-entérologie, Institut des Maladies de l’Appareil Digestif, Centre Hospitalier Universitaire de Nantes, France,

• Professeur Vipul Jairath, Gastro-entérologue et Professeur de Médecine à la Schulich School of Medicine and Dentistry, Ontario, Canada,

• Nicolas Poirier, Directeur général d’OSE Immunotherapeutics.