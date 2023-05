Web conférence avec les investisseurs le 22 mai à 18h

A vos agendas !



Arthur Leroux, Président Directeur Général d’ENOGIA, et Antonin Pauchet, Directeur Général Délégué, sont très heureux de convier les investisseurs à une Web conférence qui se tiendra le 22 mai 2023 à 18 heures.



A cette occasion, les dirigeants reviendront sur les résultats 2022 de la société, les récents partenariats, la nouvelle offre fondée sur l’économie d’usage, les perspectives pour l’exercice en cours… Et ils répondront à vos questions.



Vous pouvez vous inscrire et poser vos questions dès à présent à l’adresse suivante: enogia@actifin.fr, ou en direct lors de la conférence en ligne le 22 mai à 18h (ouverture à partir de 17h55).



Pour vous inscrire ou vous connecter à cette Web conférence : cliquez ici







