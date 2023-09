Web conférence avec les actionnaires individuels le 20 septembre à 18h00 : une innovation mondiale dans le diabète de type 2, de nouvelles ambitions pour un futur leader européen de la santé 100% végétale

La Rochelle, le 15 septembre 2023 – Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement à dimension commerciale, engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, invite les actionnaires individuels à un échange avec ses dirigeants lors d’une Web conférence animée par Aldo SICURANI, Délégué général de la F2IC.



L’occasion pour Sébastien PELTIER, Co-fondateur et Président du Comité Exécutif de la Société, et Pascal SIRVENT, Directeur Scientifique, de revenir sur le jalon décisif franchi avec les résultats remarquables de l’étude clinique de Phase II/III sur TOTUM•63, ainsi que sur les prochaines étapes stratégiques.

Les investisseurs peuvent leur poser leurs questions dès à présent par mail, à l'adresse info@f2ic.fr, ou en direct lors de la Web conférence, le 20 septembre à 18h00 (ouverture à partir de 17h55).



Pour vous inscrire ou vous connecter : https://channel.royalcast.com/f2ic/#!/f2ic/20230920_1