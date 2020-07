WEACCESS GROUP (ex INFOSAT TELECOM) : HAUSSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL 2020 : +23,1%

HAUSSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL 2020 : +23,1%

IMPACT MAITRISE DE LA CRISE SANITAIRE AU 2EME TRIMESTRE

REPRISE ATTENDUE DES LE 3EME TRIMESTRE

Chiffre d'affaires en K€

Données non auditées - Normes françaises 2020 2019 Var. 1er trimestre 542,5 349,0 +55,4% 2ème trimestre 393,1 410,9 -4,3% 1er semestre 935,6 759,9 +23,1%

WEACCESS GROUP a réalisé au 1er semestre 2020 un chiffre d'affaires en nette progression. Dans un contexte exceptionnel de crise qui a démontré l'importance des télécoms pour les entreprises et les particuliers, WEACCESS GROUP récolte les fruits de ses investissements soutenus pour couvrir les départements en zones blanches et grises et confirme la pertinence de son modèle résilient de facturation par abonnement.

Progression des abonnements très haut débit (>30 Mbits)

WEACCESS GROUP, opérateur français majeur de l'Internet Haut et Très Haut Débit en zones blanches et grises(1), a réalisé au 1er semestre 2020 un chiffre d'affaires de 935,6 K€, en hausse sensible de 23,1% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.

Déjà dynamique sur le dernier semestre 2019, les abonnements THD aux particuliers et aux entreprises confirment leur accélération grâce notamment à la migration des abonnés de l'opérateur du haut débit vers le très haut débit > 30 Mbits avec l'usage du THD radio (4G fixe).

L'activité à destination des entreprises et grands groupes tire également parti des premiers succès de l'offre "private LTE" lancée en début d'année et qui permet à l'opérateur de déployer les réseaux 4G et 4G+ et ainsi, de gérer des flottes mobiles sur des empreintes géographiques spécifiques comme les sites miniers par exemple.

Le modèle de facturation par abonnement, illustration de la résilience du modèle économique permettant à WEACCESS GROUP de pouvoir s'appuyer sur un socle de revenus à long terme, génère un chiffre d'affaires récurrent de 77,7% de l'activité globale, en hausse de 13,8% par rapport au 1er semestre 2019.

Un 2ème trimestre en léger recul en raison de la crise sanitaire

Sur le 2ème trimestre, le chiffre d'affaires ressort à 393,1 K€, en légère baisse par rapport au 2ème trimestre 2019. En dépit de l'arrêt pendant deux mois de la construction de nouvelles infrastructures, l'impact de la crise sanitaire ressort limité sur l'activité grâce au modèle récurrent d'abonnement du Groupe.

Sur la période trimestrielle, WEACCESS GROUP est resté très vigilant vis-à-vis de ses dépenses et de ses investissements tout en répondant aux besoins de ses abonnés particuliers et entreprises. Par ailleurs, la société, qui a su préserver sa trésorerie, a renoncé à bénéficier des mécanismes de chômage partiel en vigueur dans un esprit de responsabilité sociale et sociétale.

Perspectives

Dès la fin du confinement des populations fin mai, WEACCESS GROUP a immédiatement repris l'installation de nouvelles infrastructures destinées à couvrir ses départements cibles.

Ces efforts d'investissements devraient lui permettre de renouer dès le 3ème trimestre 2020 avec la croissance de son chiffre d'affaires suite à la hausse attendue des abonnements.

L'évolution de la stratégie du Groupe vers les offres très haut débit (>30 Mbits) devrait également favoriser l'accélération de la prise d'abonnements sur le 2nd semestre de l'exercice.

En parallèle, WEACCESS GROUP a reçu des demandes émanant de groupes étrangers avec des perspectives de développement à l'export dans les prochains mois.

Cette diversification commerciale s'effectuera à investissements technologiques constants et ne génèrera aucune charge supplémentaire pour l'opérateur qui valorise ainsi ses savoir-faire historiques dans le déploiement du THD radio sur les marchés extérieurs. Elle offre également à WEACCESS GROUP un accès potentiel à de nouveaux marchés à plus forte rentabilité.

(1) zones peu ou non desservies par la fibre optique pour des raisons de coûts

A propos de WEACCESS GROUP

Fondé en 1995, WEACCESS GROUP (ex. INFOSAT TELECOM) est un fournisseur d'Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de l'ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux Haut Débit de type 4G Fixe/LTE dans les zones blanches et grises (zones non ou mal desservies par les réseaux traditionnels) sur le territoire national principalement sur le quart Nord-Ouest de la France.

Les titres composant le capital social de WEACCESS GROUP sont inscrits sur le compartiment ACCESS + d'EURONEXT Paris.

Code ISIN : FR0010688465 - Code Mnémonique : MLWEA

