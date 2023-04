WE.CONNECT: RESULTATS ANNUELS 2022

• CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE EN HAUSSE DE 9,2%

• STABILITE DU RESULTAT D’EXPLOITATION

• RESULTAT NET EN HAUSSE DE 24,0%



PROPOSITION DE VERSEMENT D’UN DIVIDENDE UNITAIRE DE 0,40 €



WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-tech pour l’informatique, les mobiles, le son, publie ses résultats annuels 2022.



Dans un environnement conjoncturel et sectoriel resté complexe sur l’ensemble de l’exercice, WE.CONNECT est parvenu à maintenir son niveau de rentabilité opérationnelle et générer une hausse de son résultat net.

Le Groupe a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 237,5 M€, en hausse de 9,2 % grâce notamment à la contribution sur 9 mois de l’acquisition du Groupe OCTANT, spécialisé dans la distribution de périphériques numériques acquis au 1er semestre.

L’activité organique s’établit quant à elle à 193,6 M€, en recul de 11% par rapport à 2021. Elle tient compte d’un effet de base défavorable et d’un contexte peu porteur en 2022 marqué par un taux de renouvellement des produits high-tech devenu plus faible et d’une hausse persistante des prix.

L’activité aux entreprises, segment stratégique du Groupe offrant davantage de visibilité et une meilleure récurrence des revenus, poursuit son développement et représente désormais plus de 70% du chiffre d’affaires global.