WE CONNECT LANCE UN RACHAT D’ACTIONS PROPRES DE 2M€

WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC) annonce avoir donné mandat à un prestataire de services d’investissement afin d’acquérir des actions de la société pour un montant maximal de 2M€,



sur une période débutant le 29 mars 2024 et qui se terminera le 30 novembre 2024. Les actions acquises dans le cadre de ce mandat seront annulées.



Le nombre d’actions pouvant être rachetées dans le cadre du programme de rachat d’actions sera fonction des prix d’acquisition effectifs. Au cours de bourse actuel, le nombre maximal d’actions pouvant être rachetées s’élève à environ 116.300 actions, soit 4,2 % du nombre total des actions ordinaires en circulation (2.777.692).



Le prix maximum d’achat fixé est de 30 € par action hors frais (ou la contre-valeur de ce montant à la même date dans toute autre monnaie).



Ce programme sera exécuté dans le respect des lois et réglementations applicables et dans le cadre de l’autorisation donnée à l’Assemblée Générale Mixte du 31 mai 2023 et du descriptif du programme de rachat d’actions.



Les informations concernant les interventions sur le titre WE.CONNECT dans le cadre du programme de rachat d’actions seront publiées sur le site internet de WE.CONNECT : www.connect-we.fr.