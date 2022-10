WE.CONNECT : CROISSANCE DES RESULTATS AU 1ER SEMESTRE 2022

CROISSANCE DES RESULTATS AU 1ER SEMESTRE 2022

• CHIFFRE D’AFFAIRES : +4,7%

• EBITDA : +10,7%

• RESULTAT NET : +8,1%





WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-tech pour l’informatique, les mobiles, le son, et de la distribution de produits informatiques et périphériques publie aujourd’hui ses résultats semestriels 2022.



Données non auditées

Au 30 juin 2022 - En M€ S1 2022 S1 2021 Variation

Chiffre d’affaires 115,5 110,3 +4,7%

EBITDA 5,9 5,3 +10,7%

Résultat d’exploitation 4,6 4,5 +2,7%

Résultat financier (0,5) (0,5) -

Résultat courant 4,1 4,0 +1,9%

Résultat exceptionnel (-) (0,2) -

Impôt sur les sociétés (1,0) (0,9)

Résultat net 3,1 2,9 +8,1%





Dans un environnement conjoncturel et sectoriel resté complexe sur l’ensemble du semestre, WE.CONNECT a poursuivi sa trajectoire de croissance rentable avec des performances économiques et financières en hausse.